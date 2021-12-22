Владивосток, , 05:45 — REGNUM Во Владивостоке краевому театру кукол запретили показывать спектакль «До третьих петухов» по мотивам сказки Василия Шукшина.

Василий Макарович Шукшин

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Прокат спектакля сняли по звонку из министерства культуры Приморья, сообщает издание «Подъём».

"Мы сами пока не знаем никакой причины отмены. Нам позвонили, сказали, что мы должны убрать спектакль. Переговоры по этому поводу должны были пройти вчера, но директор не смогла. Мы планировали ставить спектакль в январе, но пока отменили его», — пояснили в театре.

Приморцы в соцсетях предположили, что спектакль «не зашёл» министру культуры края Елене Бронниковой, которая была на премьере.

В минкульте «Подъёму» сказали, что не понимают ажиотаж вокруг отмены показа постановки:

«У нас очень много спектаклей, которые отменяются, а тут такой интерес, не совсем понятно, с чего бы это. Репертуары меняются. Это комментировать не имеет никакого смысла. Просто такой ажиотаж! Если бы там аншлаг был на премьере и такой живой интерес у публики, было бы ещё понятно».

Отмечается, что сказка имеет маркировку «18+».

Суть произведения в том, что Иван-дурак ходит за справкой о том, что он не дурак. В театре заверили, что полностью следовали тексту автора.

«До третьих петухов» в советские годы называли «завещанием Шукшина», «исповедью», «сатирой», «философской сказкой».

Как сообщало ИА REGNUM, зарубежные интернет-сервисы больше 50 раз подвергали цензуре материалы российских средств массовой информации с 2020 года.