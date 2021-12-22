Челябинск, 22 декабря, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Ответвление магистрального газопровода загорелось в Челябинской области, угрозы населённым пунктам нет. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

Информация о горении газа на газопроводе поступила в 01:16 по местному времени. Возгорание произошло на отводе от магистрального газопровода на 1793 километре федеральной автотрассы М5 в Чебаркульском районе, рядом с деревней Боровое. Участок газопровода в этом месте проходит под землёй.

Угроза населённым пунктам отсутствовала. Бригада газовой службы перекрыла участок общей протяжённостью 16 километров. В тушении пожара были заняты 58 человек и 18 единиц спецтехники.

В 06:55 (04:55 мск) горение на газопроводе было полностью ликвидировано. Пострадавших в результате ЧП нет.