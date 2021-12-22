Нью-Йорк, США, , 05:36 — REGNUM Денежное вознаграждение в размере $100 получит каждый, кто сделает третью (бустерную) прививку от коронавирусной инфекции в американском городе Нью-Йорк. Об этом объявил мэр мегаполиса Билл де Блазио 21 декабря в ходе пресс-конференции.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что деньги могут получить как те, кто сделал укол в любом прививочном пункте, так и те, кто вакцинировался дома. В последнем случае необходимо будет заполнить соответствующую форму на специализированном городском сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря глава американского города Чикаго Лори Лайтфут заявила, что с 3 января в мегаполисе непривитых от COVID-19 не будут пускать в бары, спортзалы и некоторые другие закрытые помещения.

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