Красноярск, 22 декабря, 2021, 05:34 — ИА Регнум. В среду, 22 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −23… −21 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Зима

В 09:15 на Театральной площади было — 22 °C.

Ночью с 22 на 23 декабря ожидается до −25… −24 °C.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В четверг, 23 декабря, в Красноярске до −21… −18 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −25… −23 °C.

В пятницу, 24 декабря, в Красноярске ожидается до −21… −17 °C днём и до −20… −19 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, метель. На севере и востоке центральных районов Красноярского края ночью до −35… −30 °C, ночью местами до −45… −40 °C.

22−24 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.