Вашингтон, 22 декабря, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Фантастический фильм режиссёра Дени Вильнёва «Дюна» претендует на четыре «Оскара» за грим, визуальные эффекты, музыку и звук. Шорт-листы номинантов на премию в десяти категориях были обнародованы 21 декабря Американской киноакадемией.

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США, Канада, Венгрия

«Дюна» претендует на награды в номинациях за зрелищность. Это грим и причёски, визуальные эффекты, звук и музыка. При этом кинокомпания Warner Bros. выдвигала фильм на премию киноакадемии в 14 категориях.

Также были обнародованы списки претендентов на главную награду киноакадемии в номинациях: лучший иностранный фильм, документальный фильм, короткометражный документальный фильм, лучшая песня, короткометражный мультипликационный фильм, короткометражный игровой фильм. В каждый шорт-лист обычно входят от десяти до 15 претендентов.

Фильм про суперагента 007 Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die) вошел в шорт-листы в категориях грим и прически, лучшая музыка, лучшая песня и лучший звук, драма «Власть пса» (The Power of the Dog) была выдвинута в категориях лучший звук и лучшая музыка.

Кроме того, на награду киноакадемии за грим и причёски претендовали «Круэлла» (Cruella), «Дом Гуччи» (House of Gucci), «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad). Фильм «Последняя дуэль» (The Last Duel) вошёл в шорт-лист как лауреат на награду за лучшую музыку, «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections), «Черная вдова» (Black Widow), «Человек-паук: нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home) стали претендентами на премию за визуальные эффекты.

Полный список номинантов на «Оскар» будет обнародован 8 февраля, сама церемония вручения наград Американской киноакадемии запланирована на 27 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иордания отозвала свой фильм «Амира» с конкурса «Оскар» 2022 года из-за вспыхнувшего скандала.