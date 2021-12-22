Пекин, , 05:21 — REGNUM Продажи китайских пикапов продемонстрировали устойчивый рост в первые 11 месяцев года, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), сообщает агентство Синьхуа.

Пикап Wuling Journey Autohome

В период с января по ноябрь было продано в общей сложности 488 000 единиц пикапов, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает CPCA. Только в ноябре продажи пикапов составили 48 000 единиц, снизившись на 3,8% по сравнению с прошлым годом, но увеличившись на 8,1% по сравнению с октябрем. По сравнению с уровнем 2019 года, продажи в ноябре выросли на 23%, свидетельствуют данные.

Несмотря на прогнозируемое давление на рынок пикапов, CPCA отметила, что восстановление спроса в некоторых регионах, появление тенденций потребления пикапов и усилия производителей по стимулированию продаж — все это поможет увеличить продажи автомобиля.