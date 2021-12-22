Владивосток, , 05:21 — REGNUM В соцсетях и телеграм-каналах Приморья обсуждают шокирующую ситуацию — в одном из микрорайонов Владивостока более трёх дней на улице лежит труп мужчины.

Труп Ben Smith

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«Ужасная история из Владивостока. Жители дома №3 на улице Новоивановской сообщают о том, что уже более трёх дней с их улицы не убирают труп мужчины. Предположительно, это бездомный.

По словам очевидцев, скорая и полиция приезжали на вызов, но уехали, оставив тело на том же месте», — написал «Владивосток №1»

В комментариях горожане пишут, что подобное происходило неоднократно. В частности, местная жительница сообщила, что «вчера в автобусе увидела труп».

Как сообщало ИА REGNUM, тело новорождённого ребёнка найдено на улице в Севастополе 3 декабря.