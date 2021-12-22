Пекин, 22 декабря, 2021, 05:19 — ИА Регнум. По данным компании China Railway Harbin Group Co., Ltd., через сухопутные китайские порты Маньчжурия и Суйфэньхэ на границе с Россией в этом году прошло более 4500 грузовых поездов направления Китай-Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд

Два крупных порта, один из которых расположен в автономном районе Внутренняя Монголия, а другой — в провинции Хэйлунцзян, обработали 4554 трансграничных грузовых поезда, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они перевезли 436 632 единицы груза в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 50 маршрутов грузовых поездов Китай-Европа проходят через два порта, связывая более 10 стран с 60 городами Китая, включая Гуанчжоу, Чанша и Тяньцзинь, среди прочих.

Китай ввел в эксплуатацию грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа в 2011 году, которое с тех пор служит важнейшим связующим звеном для торгово-экономического сотрудничества на Евразийском континенте.