Пекин, , 05:16 — REGNUM Ожидается, что на китайском коммерческом рынке больших экранов поставки вырастут на 11,4% в годовом исчислении и достигнут 9,53 млн единиц в 2022 году, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

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По данным исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC), общий объем поставок интерактивных досок в Китае в следующем году достигнет 2,18 млн единиц, что на 17,8% больше, чем год назад.

Согласно данным IDC, рекламные машины продемонстрируют наибольший рост на уровне 33,9% благодаря растущему спросу со стороны розничной торговли, которая переживает быструю цифровую трансформацию.

Фирма ожидает, что в следующем году объем продаж коммерческих телевизоров и жидкокристаллических дисплеев увеличится на 4,5% и 11,6% соответственно.

К 2023 году около 28% производителей коммерческих дисплеев будут иметь возможность предоставлять визуальные решения в интеллектуальных сценариях благодаря ускоренной интеграции между отраслями.