Пекин, 22 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Автомобильные компании Китая экспортировали 1,79 млн автомобилей за первые 11 месяцев года, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Zimbio.com Авторынок

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, благодаря высокому спросу на электромобили, экспорт автомобилей в Китае вырос на 59,1% в годовом исчислении до 200 000 единиц только в ноябре.

Экспорт легковых автомобилей вырос на 71,2% по сравнению с прошлым годом до 170 000 единиц в прошлом месяце, в то время как экспорт коммерческих автомобилей вырос на 13% в годовом исчислении до 30 000 единиц. Экспорт электромобилей взлетел на 189,9% по сравнению с прошлым годом до 37 000 единиц в ноябре.