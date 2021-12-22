Якутск, 22 декабря 2021, 05:11 — REGNUM В Парке культуры и отдыха столицы Якутии может появиться аквапарк. Об этом заявил мэр города Евгений Григорьев, сообщило ИА Якутия Daily.
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Руководство города намерено провести реновацию парка в честь 100-летия со дня образования Якутии. Территория зоны для отдыха будет увеличена. Осуществить эти перемены власти хотят за счёт инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, к 100-летию Якутии в республике внедрят дополнительную меру поддержки семей с детьми. Для новорождённых предусмотрят целевой капитал в размере 100 тыс. рублей. Выплата будет выдаваться в 2022 году.