Якутск, , 05:11 — REGNUM В Парке культуры и отдыха столицы Якутии может появиться аквапарк. Об этом заявил мэр города Евгений Григорьев, сообщило ИА Якутия Daily.

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

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Руководство города намерено провести реновацию парка в честь 100-летия со дня образования Якутии. Территория зоны для отдыха будет увеличена. Осуществить эти перемены власти хотят за счёт инвестиций.

«В течение 2022 года необходимо подготовить комплексный план реновации парка и инвестиционный проект по реализации и строительству аквапарка за его территорией. В Вилюйском переулке благодаря работам, проведенным на Окружном шоссе, есть возможность подключения воды, водоотведения. Сегодня мы с предпринимателями, работающими в Вилюйском переулке, имеем проектно-сметную документацию, в рамках нацпроекта будем там обустраивать современную дорогу. Поэтому на этом пятачке мы рассматриваем возможность строительства аквапарка», — сказал глава Якутска Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, к 100-летию Якутии в республике внедрят дополнительную меру поддержки семей с детьми. Для новорождённых предусмотрят целевой капитал в размере 100 тыс. рублей. Выплата будет выдаваться в 2022 году.