Пекин, , 05:10 — REGNUM Согласно отраслевым данным, в ноябре на фьючерсном рынке Китая зафиксирован сильный рост как объема торгов, так и оборота в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхайская фондовая биржа Aaron Goodman

По данным Китайской ассоциации фьючерсов (CFA), общий оборот фьючерсного рынка Китая вырос на 9,24% в годовом исчислении до 50,79 трлн юаней (около $7,98 трлн) в прошлом месяце. Этот показатель также вырос на 6,03% по сравнению с октябрем, показали данные CFA. За первые 11 месяцев текущего года оборот фьючерсного рынка Китая достиг 536,46 трлн юаней, увеличившись на 40,27% в годовом исчислении, сообщило CFA.

В прошлом месяце Шанхайская фьючерсная биржа оставалась ведущей биржей по объему оборота, который вырос на 21,36% в годовом исчислении до 17,19 трлн юаней и составил 33,85% от общего оборота в Китае.