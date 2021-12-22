Углегорск, Сахалинская область, , 05:07 — REGNUM В городе Углегорске Сахалинской области обнаружили тело 15-летнего подростка, ушедшего из дома 20 декабря. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Смерть

Несовершеннолетний 2006 года рождения ушёл из дома по улице Заводская около 05:30 20 декабря. Через сутки его местонахождение оставалось неизвестным, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области "В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района обнаружено тело подростка».

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, «направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши», в ходе которых планируется провести несколько судебных экспертиз.

Отмечается, что следственные органы дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за охрану объекта, на котором было найдено тело мальчика. Также будут приняты меры профилактического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области обнаружили пропавшего накануне 11-летнего мальчика.

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