Пекин, 22 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Установленная мощность зеленой энергии в Китае показала быстрый рост в период с января по ноябрь текущего года, свидетельствуют данные Национального управления энергетики (NEA), передает агентство Синьхуа.

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К концу ноября установленная мощность ветроэнергетики в стране выросла на 29% в годовом исчислении до 300 млн кВт, а мощность солнечной энергии достигла 290 млн кВт, что на 24,1% больше в годовом исчислении. Общая установленная мощность производства электроэнергии в Китае составила 2,32 млрд кВт, увеличившись на 9% в годовом исчислении, свидетельствуют данные NEA.

В циркуляре, совместно выпущенном Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР, говорится, что доля потребления не ископаемой энергии в стране должна увеличиться примерно до 20% в течение 14-й Пятилетки (2021−2025).