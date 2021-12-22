Вашингтон, 22 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Осужденным в США, переведенным на домашний арест из-за заболевания коронавирусной инфекцией, разрешат не возвращаться в тюрьмы, если они продемонстрировали прогресс в исправлении. Об этом заявил американский генпрокурор Меррик Гарленд в официальном документе.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы будем использовать наши полномочия, чтобы тех, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего ареста, не вернули в тюрьму без необходимости», — заявил он.

Напомним, в США в марте 2020 года приняли закон, согласно которому ряд категорий заключенных можно было переводить под домашний арест из тюрем из-за роста заболеваемости COVID-19 в исправительных учреждениях. В январе 2021 года заключенных решили вернуть в тюрьмы.