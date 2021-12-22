Пекин, , 05:05 — REGNUM Китай намерен создать миллион инновационных малых и средних предприятий (МСП) к 2025 году, согласно правительственному руководству по развитию таких предприятий на 14-ю пятилетку (2021−2025), сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

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К тому времени в стране также будет создано 100 000 малых и средних предприятий, отличающихся специализацией, направлением, уникальностью и инновациями, а также 10 000 фирм «маленьких гигантов», которые относятся к малым предприятиям на ранней стадии развития и ориентированы на передовые технологии, говорится в руководстве, совместно выпущенном Министерством промышленности и информационных технологий КНР и 19 другими министерствами и правительственными ведомствами.

Определяя целевые показатели, в руководстве говорится, что расходы на исследования и разработки малых промышленных фирм, превышающие установленные размеры, будут поддерживать ежегодный рост более чем на 10% к 2025 году, а количество патентных заявок также будет увеличиваться на 10% ежегодно.

Соответствующая работа в течение 14-й Пятилетки будет сосредоточена на смягчении трудностей, с которыми сталкиваются предприятия в области финансирования, говорится в нем, подчеркивая усилия по поддержке новых бизнес-моделей, координации исследований и производства и расширению связей между крупными компаниями и МСП с точки зрения инноваций.

Также будут предприняты усилия по повышению эффективности услуг для МСП и модернизации услуг с помощью цифровых технологий, говорится в руководстве.