Благовещенск, , 05:02 — REGNUM В столице Приамурья зарезали человека. Получивший несколько ножевых ранений мужчина, истекая кровью, зашёл в подъезд жилого дома и умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе следственного управления СК России по Амурской области.

Убийство Pixabay.com

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Выяснилось, что ранения погибший получил во время распития спиртных напитков. На амурчанина с ножом набросился собутыльник. Причиной стала ссора. Раненный выбежал из дома, где находился в гостях, и зашёл в подъезд многоэтажки. Видеокамера, установленная там, сняла, как он умирал.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Ранивший человека мужчина свою вину признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре жительница Благовещенска в центре города случайно обнаружила труп мужчины, который был убит ножом. Признаки насильственной смерти выявили медработники во время осмотра погибшего.