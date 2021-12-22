Пекин, , 05:00 — REGNUM Китай снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо, начиная с 18 декабря, сообщил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Бензин Sean MacEntee

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, цены на бензин и дизельное топливо снизятся на 130 юаней (около $20,42) за тонну и 125 юаней за тонну соответственно.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если мировые цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае будут соответствующим образом скорректированы.