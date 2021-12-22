Тегеран, 22 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. 21 декабря посол Японии в Иране Кадзутоши Айкава заявил, что борьба с COVID-19 еще не закончилась, при этом японское правительство осуществляет тесное сотрудничать с Исламской Республикой в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В эксклюзивном интервью Mehr News посол Японии отметил, что японские власти пожертвовали Ирану около 3 миллионов доз вакцин против COVID-19, разработанных японскими учеными. По его словам, часть из них ушла на вакцинацию афганских беженцев, проживающих в Исламской Республике.

Айкава подчеркнул, что во время своего визита в северо-восточную иранскую провинцию Хорасан-Разави он осмотрел общую границу между Ираном и Афганистаном.

Ссылаясь на последние события в Афганистане, дипломат заявил, что Токио пытается наладить более тесное сотрудничество с Ираном, чтобы помочь афганским беженцам, тем самым выражая солидарность и сочувствие великому афганскому народу.