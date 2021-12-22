Тегеран, 22 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 21 декабря Иран, Турция и Пакистан запустили на церемонии совместный железнодорожный проект для содействия торговле и региональным связям с участием пакистанских министров и послов некоторых стран, включая Исламскую Республику Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, министр железных дорог Азам Хан Свати, советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Давуд, посол Ирана Сейед Мохаммад Али Хоссейни, а также дипломаты из Турции, Таджикистана и Казахстана.

Поезд возобновил свое движение после 10-летнего перерыва. По этому случаю на железнодорожном вокзале Исламабада «Маргалла» была проведена специальная церемония.

Ожидается, что поезд проедет 1 990 км по территории Пакистана, затем достигнет иранской столицы, преодолев около 2 570 км. Конечным пунктом станет турецкая столица Стамбул.

Азам Хан Свати, министр железных дорог Пакистана, выступая по этому случаю, заявил, что укрепление и расширение сотрудничества в области железных дорог может способствовать региональной стабильности и миру.

Советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд отметил, что отрадно наблюдать возобновление работы грузового поезда Стамбул — Тегеран — Исламабад (ITI) спустя десять лет перерыва.

Он подчеркнул, что поезд завершит поездку в одну сторону за 12 дней. По его словам, железнодорожное сообщение имеет большое значение для облегчения перемещения товаров между Пакистаном, Ираном и Турцией.