Салехард, 22 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. На Ямале суд обязал АО «Газпром газораспределение Север» обеспечить промышленную безопасность сетей газоснабжения в посёлках Тазовский и селе Газ-Сале. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Прокурорская проверка установила, что в посёлке Тазовский и селе Газ-Сале вблизи многоквартирных жилых домов и в общественных местах допускается самопроизвольное перемещение газопроводов за пределы опор, прогибы газопроводов, повреждения и изгибы опор, нарушающие безопасность эксплуатации газопровода, повреждения изоляционного покрытия и состояния металла газовой трубы.

Выявленные нарушения могут привести к авариям и к возникновению чрезвычайных ситуаций, гибели и травмированию людей, считают в прокуратуре ЯНАО. Надзорное ведомство, после неисполненных АО «Газпром газораспределение Север» представлений, обратилось в суд. Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объёме. Предприятие обязано привести сети газоснабжения в соответствие с требованиями о промышленной безопасности.