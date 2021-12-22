Пекин, 22 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Бюджетные доходы Китая выросли в годовом исчислении на 12,8% за первые 11 месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

Согласно данным Министерства финансов КНР, за этот период бюджетные доходы страны составили 19,13 трлн юаней (около $3 трлн). В период с января по ноябрь налоговые поступления составили 16,45 трлн юаней, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы от налога на добавленную стоимость, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, выросли на 13,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы от подоходного налога составили 1,26 трлн юаней за 11 месяцев, увеличившись на 20,3%.

Поступления от гербового налога выросли на 35,4% в годовом исчислении до 393,5 млрд юаней. В частности, поступления от гербового налога с биржевой торговли выросли в годовом исчислении на 43,3%.

Центральное правительство и местные органы власти собрали 8,84 трлн юаней и 10,29 трлн юаней бюджетных поступлений, соответственно, что больше на 13,1% и 12,6%. Бюджетные расходы Китая выросли на 2,9% в годовом исчислении до 21,39 трлн юаней.

Бюджетные расходы на образование выросли на 5,1% по сравнению с прошлым годом, в то время как расходы на науку и технологии выросли на 5,9%, а социальное обеспечение и занятость — на 4,9%, сообщило министерство.