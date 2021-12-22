Тегеран, , 09:08 — REGNUM 21 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Ирана передал свои соболезнования правительствам Малайзии и Филиппин в результате разрушительных наводнений в регионе Юго-Восточной Азии, повлекших гибель мирного населения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В отдельных сообщениях Саид Хатибзаде упомянул о дружественных отношениях Исламской Республики Иран с Малайзией и Филиппинами, а также выразил сочувствие семьям погибших и помолился за крепкое здоровье пострадавших.

Более 30 000 человек были эвакуированы из своих домов в Малайзии, поскольку страна столкнулась с одним из самых мощных наводнений за последние годы.

Тропическая часть Юго-Восточной Азии часто переживает штормовые сезоны муссонов ближе к концу года.

Ливни, начавшиеся 17 декабря, привели к разливу рек, затоплению многих городских районов и перекрытию основных дорог, в результате чего тысячи автомобилистов оказались в затруднительном положении.