Владивосток, 22 декабря, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие выходные 18−19 декабря на дорогах Приморья выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 54 водителя с признаками опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пьянству нет!

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Половина водителей (27 человек) отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В четырёх случаях установлены факты повторной езды в пьяном состоянии. В отношении злостных нарушителей ПДД возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области вынесли приговор 17-летнему подростку из Калмыкии, устроившему смертельное ДТП в пьяном виде.