Пекин, 22 декабря, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Немецкий производитель автомобилей класса люкс BMW объявил о своей обновленной стратегии на китайском рынке, предусматривающей открытие трех новых или модернизированных заводов в 2022 году, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

BMW BMW i Vision Circular

На своей новогодней пресс-конференции компания BMW Group China заявила, что намерена продолжать тесное сотрудничество с автомобильной промышленностью Китая и придает большое значение потребностям китайского рынка в разработке новой продукции.

«То, что движет Китаем сегодня, будет двигать миром завтра. Это идеальное место и отличный партнер для BMW Group для проведения преобразований», — сказал член правления BMW AG, отвечающий за финансы и дела в Китае Николас Петер.

«В следующем году в Шэньяне и Чжанцзягане откроются три новых или модернизированных завода. Скоро мы запустим второй электромбиль BMW (BEV) из Шэньяна. Это полностью электрическая 3-я серия, еще больше укрепляющая позиции Китая как одной из трех крупнейших баз BMW Group по производству новых энергетических транспортных средств в мире», — добавил Питер.

Повторяя китайскую экологическую инициативу, группа также ускоряет производство продуктов BEV в Китае. Ожидается, что в 2021 году объем продаж полностью электрического BMW iX3 достигнет 20 000 единиц за первый полный год продаж. В 2022 году BMW представит китайским покупателям пять BEV, а к концу 2023 года группа предложит на китайском рынке около 13 BEV.

К 2025 году четверть продаж BMW Group в Китае будет приходиться на BEV, добавили в компании. Группа заявила, что создала свой крупнейший научно-исследовательский и цифровой центр за пределами Германии в Китае с командой из более чем 1650 сотрудников, в том числе около 600 разработчиков программного обеспечения.