Тегеран, 22 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Иранская команда по борьбе завоевала три золотые и три серебряные медали на чемпионате мира по борьбе имени Алыш Эркинбаева, проходящемв Киргизии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 декабря.

Сепиде Бабаи в весе 55 кг, Мохаддесех Хоссейни в весовой категории 65 кг и Рейхане Гилани в весе 70 кг принесли Ирану три золотые медали. Кроме того, другие иранские спортсменки Фатеме Фаттахи (60 кг), Марьям Ахмади в весе 75 кг и Хания Ашури (75 кг) завоевали серебряные медали на престижном чемпионате по борьбе.

В весовой категории 60 кг всемирно известная иранская спортсменка Фатеме Фаттахи в своем первом матче столкнулась с соперницей из принимающей страны, которую она победила нокаутом, во втором раунде она также столкнулась с представительницей Казахстана, одолев соперницу со счетом 3−2.

Иранка Мохаддесех Хоссейни во втором поединке победила свою соперницу из Киргизии со счетом 8−2 и стала финалисткой соревнований в своей весовой категории, завоевав престижное золото для иранской команды.