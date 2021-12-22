Тегеран, , 09:11 — REGNUM 21 декабря посол Ирана в Лондоне Мохсен Бахарванд заявил, что региональная безопасность, стабильность и процветание могут быть достигнуты исключительно посредством сотрудничества между Ираном и ближневосточными государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«К сожалению, некоторые арабские страны игнорируют распростертые объятия Ирана, выступая в Лондоне с заявлением против великой и могущественной страны», — написал Бахарванд в своем аккаунте в Instagram в ответ на заявление, опубликованное министрами иностранных дел Совета сотрудничества Персидского залива (PGCC).

Отметив, что все должны знать, кто совершает разрушительные действия в регионе, Бахарванд подчеркнул, что «Иран всегда протягивал руку дружбы своим соседям и приглашал их на конструктивные переговоры».

Ранее министры иностранных дел Великобритании и арабских стран в совместном заявлении подчеркнули, что переговоры об отмене санкций в Вене между Ираном и группой 4+1 являются последней возможностью Ирана восстановить безопасность в регионе.