Якутск, 22 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Эффективные методы лечение пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии применяют в Якутии. В том числе таким больным начали удалять из крови противовоспалительные цитокины, сообщило ЯСИА. Такое лечение даёт положительный эффект.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Также у нас имеется опыт применения экстракорпоральной мембранной оксигенации при тяжелой стадии дыхательной недостаточности. Если быть точнее, экстракорпоральный метод — это инвазивный способ временного поддержания функции лёгких», — рассказал заведующий инфекционным отделением РБ№2-ЦЭМП Захар Рожин.

Новым методам борьбы с коронавирусом врачи из Якутии обучаются у профессионалов в анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения Москвы. На стажировку отправлены четыре врача, вы том числе пульмонолог, анастезиолог-реаниматолог и терапевт. Одна из целей обучения — научиться снижать интенсивность системного воспалительного ответа организма пациентов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на этой неделе собираются отменить ряд мер, введённых с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Какие именно ограничения могут быть сняты, он не уточнил.