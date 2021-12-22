Лондон, , 04:49 — REGNUM Цена на газ в Европе превысила отметку $2300 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Об этом вечером 21 декабря свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF на пике росла на 24%, достигнув $2300. На открытии торговой сессии фьючерсы на газ торговались на уровне около $1800 за тысячу кубометров.

Отмечается, что такой резкий скачок цены на газ мог быть спровоцирован сразу несколькими причинами: приостановкой физического потока газа по трубопроводу «Ямал — Европа», комментариями европейских чиновников о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» только во второй половине 2022 года, и прогнозом метеорологов, которые обещают Европе возможное скорое похолодание.

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