Тегеран, , 09:11 — REGNUM 21 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан выразил скорбь в связи с кончиной иранского посла в Йемене Хасана Ирлу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ирлу, у которого на прошлой неделе в Йемене был обнаружен положительный результат на COVID-19, скоропостижно скончался после возвращения в Иран.

Иранский посол также страдал от травм, нанесенных химическим оружием, применённым бывшим режимом Саддама Хусейна в Ираке во время восьмилетней войны между Ираном и Ираком.

Министерство иностранных дел также заявило, что высокопоставленный дипломат был возвращен в Иран в ненадлежащем состоянии из-за промедления со стороны некоторых стран региона.

Ранее иранские власти связались с некоторыми государствами региона, чтобы вернуть Ирлу на родину, однако спасти дипломата так и не удалось.