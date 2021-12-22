, 09:12 — REGNUM 21 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 167, причем 43 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 43 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 167», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно представленным данным, за последние 24 часа было выявлено 2413 новых случаев заражения COVID-19, при этом 376 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 012 695 пациентов из общего числа 6 175 782 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчёркивается, что 2835 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 269 038 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 50 651 228 человек на данный момент сделали повторную прививку.