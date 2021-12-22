Тегеран, , 09:12 — REGNUM 21 декабря в результате капитального ремонта на вооружение ВМС Ирана поступили два эсминца с управляемыми ракетами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсминцы «Горз» (булава) и «Ханджар» (кинжал) присоединились к флоту на церемонии в порту Бушер на юге Ирана, на которой присутствовали командующий военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари.

Технический командующий военно-морским флотом заявил, что эсминцы были отремонтированы инженерами ВМФ Ирана в сотрудничестве с иранскими наукоемким компаниями. Он отметил, что в результате капитального ремонта иранским специалистам удалось заменить двигатели и некоторые другие детали иностранного производства на местные.

Эсминцы оснащены интегрированными системами противовоздушной обороны, крылатыми ракетами большой дальности и морской артиллерией. Согласно данным, каждое из судов весит 285 тонн.