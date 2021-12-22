Тегеран, 22 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. 21 декабря командующий ВМФ Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что вооруженные силы Ирана «уничтожат врагов еще до того, как они приблизятся к южным иранским островам». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в ходе морских учений КСИР, бригадный генерал Алиреза Тангсири отметил, что вооруженные силы страны смогли наглядно продемонстрировать, что они способны уничтожить врага до того, как тот сможет приблизиться к иранским островам в Персидском заливе.

Бригадный генерал высоко оценил точность войск в использовании специализированного оружия и отметил, что высокоточное оружие является предметом гордости вооруженных сил Ирана.

Ранее силы КСИР начали крупномасштабные военные учения в районе, простирающемся вдоль южных берегов страны в Персидском заливе и стратегическом Ормузском проливе, с участием воздушно-десантных подразделений, сухопутных и военно-морских сил.