Тегеран, , 09:13 — REGNUM 21 декабря заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади заявила, что Совет Безопасности ООН должен заставить Израиль прекратить оккупацию сирийской территории. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эршади сделала эти замечания в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, в ходе которого она решительно осудила «все формы агрессии Израиля в отношении миролюбивого сирийского народа».

Она отметила, что «уже более десяти лет сирийский народ страдает от непрекращающегося конфликта». Эршади подчеркнула: «Чтобы положить конец угрозам и вызовам, нам необходимо удвоить наши усилия по поиску политического решения сложившейся ситуации».

По ее словам, Астанинский формат продолжит свои усилия по урегулированию конфликта, и в этой связи старшие должностные лица заинтересованных стран встретятся в Нур-Султане 21−22 декабря.

Эршади также заявила: «Иран будет продолжать вносить серьезный вклад в такие усилия и настоятельно призывает все стороны сотрудничать в реализации этой благородной гуманитарной задачи».