Тегеран, 22 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. 21 декабря председатель парламентской группы дружбы Иран — Армения Мехди Фаршадан и председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян провели переговоры о расширении парламентских отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры состоялись в Армении. В ходе встречи Симонян заверил, что визит иранской делегации в Ереван и продолжение межпарламентского сотрудничества будут способствовать расширению армяно-иранских отношений в различных областях.

Со своей стороны, Фаршадан передал Симоняну приглашение спикера меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Бакера Калибафа посетить Иран.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности парламентов по развитию культурных, экономических и политических связей.

Ожидается, что во время своего пребывания в Армении члены иранской делегации встретятся с официальными лицами принимающей страны и посетят некоторые культурные центры.