Якутск, 22 декабря, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В Якутске прививки от коронавируса сделали более 75% совершеннолетних жителей, в целом по республике этот показатель достиг 71,78%. В пяти районах Якутии вакцинированы более 90% граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в оперативном штабе региона.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Рекорд по количеству вакцинированных в 96% побил Аллаиховский район. Свыше 90% привитых в Среднеколымском, Момском, Нижнеколымском и Верхнеколымском районах, меньше всего — в Чурапчинском районе (56,42%).

За сутки в Якутии зарегистрировано 173 новых случая COVID-19, в том числе 50 — в Якутске, 36 — в Нерюнгринском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 декабря в республике был зафиксирован рекордно низкий уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки заразились 77 человек — в 3,6 меньше, чем месяц назад.