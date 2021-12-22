Владивосток, 22 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В Приморье не снижается показатель смертности от осложнений COVID-19 — ежедневно фиксируется не мене 4−7 летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина

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С начала пандемии коронавируса зафиксировано 1501 летальных случаев. За последние сутки умерли ещё пять пациентов.

На высоком уровне держатся и показатели заражений — на 22 декабря выявлено 98 090 носителей коронавируса (+450 за мигнувшие сутки).

Вакцинацию прошли 885 488 приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 декабря с начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 120 640 случаев заражения коронавирусом, 106 373 человек выздоровели, 1183 пациента скончались.