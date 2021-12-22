Сеул, 22 декабря, 2021, 04:30 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7456 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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По его данным, 7365 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает, что кратковременное снижение заболеваемости, зафиксированное двумя днями ранее, связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни. Также в республике обновился рекорд по числу пациентов, находящихся в критическом состоянии — в настоящее время их 1025 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 583 065. Также за минувшие сутки в стране скончались 78 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений COVID-19 умерли 4906 человек.