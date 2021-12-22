История вопроса

Антироссийская пропаганда — информационная политика, направленная на очернение действий российских властей или граждан. В последнее время в связи с обострением конфликта России с США и их сателлитами получил распространение также термин "русофобия". Антироссийская пропаганда, как правило, проводится для достижения определенных экономических или политических целей, которые зачастую имеют лишь опосредованное отношение к России.





Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.