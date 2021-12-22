Берлин, 22 декабря, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Россия пытается расширить свое влияния на иностранные государства. Об этом заявил глава контрразведки Германии Томас Хальденванг в интервью Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Мы замечаем, что Россия активизировала свои действия», — заявил он.

Хальденванг заявил, что Москва якобы пыталась влиять на выборы в Бундестаг и запускала кампанию по дезинформации против кандидата от «зеленых». При этом он отметил, что эти попытки не возымели действия. Также глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в шпионаже и киберпреступлениях. Тем не менее никаких доказательств подобной активности Хальденванг не представил.