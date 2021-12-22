Вашингтон, 22 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Запуск орбитального телескопа James Webb был отложен из-за погодных условий NASA. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба американского космического ведомства в Twitter.

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане, было принято решение о переносе даты запуска телескопа с 24 декабря на 25 декабря. Новые данные о погодных условиях и подтверждение даты запуска будут получены 22 декабря.

Космический телескоп James Webb будет доставлен на орбиту Земли на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвинее. James Webb должен заменить орбитальную обсерваторию Hubble, которая проработала на орбите уже более 30 лет. Телескоп будет оснащён новейшим оборудованием, которое позволит получить детальные фотоснимки экзопланет. Проект строительства телескопа James Webb реализовывался международными партнерами с участием США, Канады и стран Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что орбитальный телескоп James Webb был допущен к запуску комиссией по готовности телескопа.