Вашингтон, 22 декабря 2021, 04:16 — REGNUM США намерены использовать Всемирную торговую организацию (ВТО) для привлечения Россию к ответственности за импортозамещение и восстановление собственного производства. Это следует из заявления представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, распространённого 21 декабря.

Флаг США
Флаг США

Заявление Тай посвящено ежегодному докладу, подготовленному её аппаратом для Конгресса США, в котором утверждается о якобы продолжающихся нарушениях Москвой своих обязательств в рамках ВТО. Россию упрекают в отходе от таких «руководящих принципов» ВТО, как недискриминационная практика и честная конкуренция, открытая торговля, прозрачность и предсказуемость.

«Несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях. Аппарат представителя США на торговых переговорах будет продолжать работать с партнёрами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответственности за её поведение в многосторонней торговой системе».
Кэтрин Тай

Наибольшее недовольство у американской администрации вызывают российские программы по импортозамещению, в частности, меры по локализации промышленного производства и сферы услуг. Отдельную «обеспокоенность» в США вызывают «российские стратегии импортозамещения для сектора информационных технологий».

В документе утверждается, что правительство России воспользовалось проблемами в мировой экономике, вызванные пандемией COVID-19, для расширения контроля над собственной экономикой. Также США недовольны ужесточением российских ограничений на торговлю, в частности, на импорт сельхозпродукции.

В заключении доклада подчёркивается, что США считают политику, проводимую Москвой, контрпродуктивной и для самой России и российского народа, и для мировой экономики.

«США будут продолжать призывать Россию следовать букве и духу ВТО. В конце концов, Россия и россияне должны принять это решение».
Кэтрин Тай

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