Вашингтон, 22 декабря, 2021, 04:16 — ИА Регнум. США намерены использовать Всемирную торговую организацию (ВТО) для привлечения Россию к ответственности за импортозамещение и восстановление собственного производства. Это следует из заявления представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, распространённого 21 декабря.

Флаг США

Заявление Тай посвящено ежегодному докладу, подготовленному её аппаратом для Конгресса США, в котором утверждается о якобы продолжающихся нарушениях Москвой своих обязательств в рамках ВТО. Россию упрекают в отходе от таких «руководящих принципов» ВТО, как недискриминационная практика и честная конкуренция, открытая торговля, прозрачность и предсказуемость.

Кэтрин Тай «Несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях. Аппарат представителя США на торговых переговорах будет продолжать работать с партнёрами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответственности за её поведение в многосторонней торговой системе».

Наибольшее недовольство у американской администрации вызывают российские программы по импортозамещению, в частности меры по локализации промышленного производства и сферы услуг. Отдельную «обеспокоенность» в США вызывают «российские стратегии импортозамещения для сектора информационных технологий».

В документе утверждается, что правительство России воспользовалось проблемами в мировой экономике, вызванными пандемией COVID-19, для расширения контроля над собственной экономикой. Также США недовольны ужесточением российских ограничений на торговлю, в частности на импорт сельхозпродукции.

В заключении доклада подчёркивается, что США считают политику, проводимую Москвой, контрпродуктивной и для самой России и российского народа, и для мировой экономики.

Кэтрин Тай «США будут продолжать призывать Россию следовать букве и духу ВТО. В конце концов, Россия и россияне должны принять это решение».

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