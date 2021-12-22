Урай, Югра, 22 декабря, 2021, 04:12 — ИА Регнум. В городе Урае (ХМАО) разгорелись страсти по поводу школьного домашнего задания второклассникам сделать рисунок на тему «Вакцинация спасёт жизнь». В группе «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте» мнения горожан кардинально разделились.

Pxhere.com Прививка

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Одни родители намерены обратиться в прокуратуру с заявлением на местное управление образования за пропаганду вакцинации от коронавируса среди учащихся младших классов, другие ничего зазорного не видят в том, что дети с ранних лет будут спокойно относиться к прививкам.

«Готовят детей к неизбежному: либо колись, либо иди на дистанте учиться», — считает Венера Я.

«Это пропаганда, а не урок ИЗО. Поэтому, кто хочет, тот рисует, кто не хочет так ему и надо», — поддерживает Луиза Н.

«В задании не указано, что речь именно о «короне». О вакцинации в целом. Почему бы не рассказать детям об эпидемиях чумы, тифа. Как вакцинация помогла забыть об этих страшных болезнях. Заодно самим вспомнить», — оправдывает учителя Елена Е.

«А почему раньше не задавали такие задания? Вакцины всегда были, но никогда так активно не агитировали. От каждой заразы своя одна вакцина проверенная была. А сейчас их выпускают куча и в принципе ни кто и ничего о них не знает», — отмечает Иосиф С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ включил в национальный календарь добровольную вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация подростков будет проводиться при наличии письменного заявления одного из родителей.