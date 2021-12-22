Дальнегорск, Приморский край, , 04:03 — REGNUM В Дальнегорске расследуется уголовное дело по факту смерти в городской больнице от ножевых ранений 21 декабря 56-летнего местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморья.

За решеткой diegoattorney

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По подозрению в умышленном причинении смерти задержан 61-летний мужчина, который признался, что специально пришёл в квартиру потерпевшего, чтобы его убить. Личные неприязненные отношения у него возникли в связи с тем, что он винил мужчину в смерти своей дочери, которая сожительствовала с ним и умерла накануне убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморским краевым судом провозглашен обвинительный вердикт жителю Лесозаводска, который признан виновным в убийстве группой лиц по найму.