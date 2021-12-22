Кито, , 04:01 — REGNUM Еще 19 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в Эквадоре. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Флаг Эквадора

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Сообщается, что все 19 случаев выявили провинции Гайяс. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в Эквадоре достигло 22. Отмечается, что у всех инфицированных болезнь протекает в легкой форме, им не потребовалась госпитализация. В настоящее время они находятся на самоизоляции.

Отметим, что первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в Эквадоре подтвердили 14 декабря. Заболевшим оказался инженер, прибывший в республику из Южно-Африканской Республики.