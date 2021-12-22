Бразилиа, , 03:54 — REGNUM Введение ограничений на празднование карнавала в Рио-де-Жанейро не рекомендовал специальный комитет по предотвращению COVID-19 при управлении здравоохранения в Бразилии. Об этом 21 декабря сообщает O Globo.

Бразильский карнавал (сс) nateClicks

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В своём заключении комитет руководствовался последними данными по вакцинации населения и заболеваемости в стране. В настоящее время уровень вакцинации достиг 80%.

При этом минздрав Бразилии дар рекомендации не проводить массовых праздничных мероприятий на Новый год и Рождество в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон». Кроме того, в стране действуют ограничения на въезд для иностранных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии одобрили вакцину Pfizer от COVID-19 для детей от пяти до 11 лет.

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