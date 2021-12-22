Лесозаводск, Приморский край, , 03:46 — REGNUM Приморским краевым судом провозглашен обвинительный вердикт жителю Лесозаводска, который признан виновным в убийстве группой лиц по найму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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Присяжные заседатели единодушно признали доказанным, что в июне 2018 года в Лесозаводске подсудимый решил совершить убийство 25-летней знакомой. Мотивом для преступления явились личные неприязненные отношения, обусловленные решением районного суда об установлении его отцовства и взыскании алиментов.

Разрабатывая план убийства, обвиняемый привлек своего знакомого, ранее уже осужденного за совершение убийства, пообещав за помощь вознаграждение в 180 тыс. рублей.

Обманным путем фигурант заманил женщину к себе в автомобиль, в котором уже находился его подельник. Преступники доехали до дамбы по ул. Набережной, где избили пассажирку. Второй участник преступления накинул на ее шею веревку, а организатор руками удерживал ее ноги, тем самым подавляя ее сопротивление.

Смерть женщины наступила в результате механической асфиксии в результате сдавления органов шеи петлей при удавлении.

Тело убитой фигурант и его подельник закопали в заранее приготовленной яме.

Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным, решив, что он не заслуживает снисхождения за содеянное.

После вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске окончено следствие по уголовному делу об убийстве женщины, совершённом ещё 27 марта 2011 года.