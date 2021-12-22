Дартмут, , 03:34 — REGNUM В канадском городе Дартмуте, расположенном на юго-востоке страны в провинции Новая Шотландия, в результате уличной стрельбы погиб ребёнок. Об этом 21 декабря сообщает телеканал CTV.

Убийство

По его данным, трагический инцидент произошёл на одной из улиц города в 17:07 по местному времени 20 декабря (0:07 мск 21 декабря). Ребёнок, о возрасте, поле и других данных которого не сообщается, получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Позже он скончался.

По факту произошедшего местной полицией возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в настоящее время никто из возможных подозреваемых не задержан. О других подробностях случившегося не сообщается.

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