Хельсинки, , 03:21 — REGNUM Власти Финляндии намерены вернуть проверки на заболевание коронавирусной инфекцией для въезжающих в страну из других государств Евросоюза и Шенгенской зоны из-за угрозы распространения штамма «Омикрон», заявила глава финского правительства Санна Марин в ходе пресс-конференции.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По ее словам, жителям ЕС, не являющихся гражданами Финляндии, с 28 декабря будет необходимо при въезде в страну предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление COVID-19. Также вводится и ряд новых ограничительных мер для финских предприятий. В частности, будет ограничена работа баров и общепитов.

Марин добавила, что ввести ограничительные меры призывали органы здравоохранения и больницы. Отмечается, что за минувшую неделю в Финляндии выявили более 13 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. При этом министерство здравоохранения фиксирует устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в стране.